Україна відчуватиме наслідки війни близько ста років – Шольц

Проблема нерозірваних боєприпасів маже турбувати Україну найближчі 100 років.

Як повідомляє "Європейcька правда" із посиланням на DPA, таку заяву канцлер Німеччини зробив під час спільної прес-конференції з президентом Аргентини Альбертом Фернандесом

"Ті, хто живе в Німеччині, знають, що бомби часів Другої світової війни все ще часто зустрічаються... Україна повинна підготуватися до боротьби з наслідками цієї війни протягом наступних 100 років", - заяви вив він..

"Це одна з причин, чому ми повинні працювати разом для її відновлення", - уточнює канцлер.

У відповідь президент Аргентини також попередив про глобальні наслідки війни в Україні.

"Латинська Америка також відчуває наслідки цієї війни... Це вже не проблема між НАТО і Росією або між Росією та Україною, це стало проблемою для всього світу", - зазначив Фернандес.

Нагадаємо, 10 травня до Києва та Бучі приїздила міністерка закордонних справ Німеччини, що стало першим візитом представника уряду ФРН після 24 лютого.

Серед іншого, вона зазначила про неможливість якогось порозуміння з Росією після подій останніх місяців, пообіцяла підтримку Німеччини у розслідуванні воєнних злочинів, та зазначила, що Берлін бачить Україну повноправним членом ЄС у майбутньому.

За день до цього приїздила з візитом спікерка Бундестагу, перед тим - лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц.

А 11 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Олафом Шольцом.