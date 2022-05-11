Украина будет ощущать последствия войны около ста лет – Шольц

Проблема неразорванных боеприпасов может беспокоить Украину в ближайшие 100 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, такое заявление канцлер Германии сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альбертом Фернандесом

"Те, кто живет в Германии, знают, что бомбы времен Второй мировой войны все еще часто встречаются... Украина должна подготовиться к борьбе с последствиями этой войны в течение следующих 100 лет", - заявил он.

"Это одна из причин, почему мы должны работать вместе для ее обновления", - уточняет канцлер.

В ответ президент Аргентины также предупредил о глобальных последствиях войны в Украине.

"Латинская Америка также ощущает последствия этой войны... Это уже не проблема между НАТО и Россией или между Россией и Украиной, это стало проблемой для всего мира", - сказал Фернандес.

Напомним, 10 мая в Киев и Бучу приезжала министр иностранных дел Германии, что стало первым визитом представителя правительства ФРГ после 24 февраля.

Среди прочего, она отметила невозможность какого-либо взаимопонимания с Россией после событий последних месяцев, пообещала поддержку Германии в расследовании военных преступлений, и отметила, что Берлин видит Украину полноправным членом ЕС в будущем.

За день до этого приезжала с визитом спикер Бундестага, перед тем - лидер оппозиционного ХДС Фридрих Мерц.