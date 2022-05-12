В Росії просять жорстко покарати Латвію за намір знести пам'ятник "визволителям" 

Голова комісії Ради Федерації РФ із захисту суверенітету Андрєй Клімов закликав покарати Латвію, яка дозволила знесення радянського пам’ятника у Парку перемоги в Ризі.

Про це пише російське агентство "РИА Новости", повідомляє "Європейська правда".

Клімов сказав, що Латвію "необхідно напоумити", вживши вкрай жорсткі заходи економічного характеру.

Тим часом перший заступник голови міжнародного комітету Ради федерації Владімір Джабаров заявив, що у Росії готові забрати пам'ятник.

У четвер Сейм Латвії проголосував у терміновому остаточному читанні за законопроєкт, який передбачає припинення дії 13-ї статті латвійсько-російського договору, що забезпечує збереження меморіальних споруд.

Таким чином, Сейм зняв юридичну перешкоду на шляху до зносу радянського пам'ятника в парку Перемоги в Ризі.

Як повідомлялося, у вівторок, 10 травня, люди знову пішли покладати квіти до пам'ятника в Парку перемоги після того, як Ризька дума прибрала трактором квіти, принесені напередодні, 9 травня.

Люди біля пам'ятника перебували до пізнього вечора, поліції довелося залучати спецпризначенців, щоб до 22:30 перекрити доступи до монумента.

У середу поліція до кінця літа перекрила всі підходи до пам'ятника у Парку Перемоги до кінця літа.