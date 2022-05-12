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В России просят жестко наказать Латвию за намерение снести памятник "освободителям"

Четверг, 12 мая 2022, 14:46

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите суверенитета Андрей Климов призвал наказать Латвию, которая разрешила снос советского памятника в Парке победы в Риге.

Об этом пишет российское агентство "РИА Новости", сообщает "Европейская правда".

Климов сказал, что Латвию "необходимо вразумить", приняв крайне жесткие меры экономического характера.

Между тем первый заместитель председателя международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров заявил, что в России готовы забрать памятник.

В четверг Сейм Латвии проголосовал в срочном окончательном чтении за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13 статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранение мемориальных сооружений.

Таким образом, Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу советского памятника в парке Победы в Риге.

Как сообщалось, во вторник, 10 мая, люди снова пошли возлагать цветы к памятнику в Парке победы после того, как Рижская дума убрала трактором цветы, принесенные накануне, 9 мая.

Люди возле памятника находились до позднего вечера, полиции пришлось привлекать спецназовцев, чтобы к 22:30 перекрыть доступ к монументу.

В среду полиция к концу лета перекрыла все подходы к памятнику в Парке Победы к концу лета.

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