Росія висилає 27 іспанських дипломатів

МЗС РФ оголосило персонами нон грата 27 іспанських дипломатів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що 18 травня в МЗС Росії було викликано посла Іспанії якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з рішенням вислати 27 співробітників російських дипломатичних установ у Іспанії.

" Підкреслено, що цей недружній крок негативно вплине на російсько-іспанські відносини." - йдеться заяві.

" У відповідь 27 співробітників посольства Іспанії в Москві та Генерального консульства Іспанії в Санкт-Петербурзі оголошені "persona non grata"." - заявили в МЗС РФ.

Іспанським дипломатам надали семиденний термін на те, щоб залишити територію Росії.