Росія висилає 27 іспанських дипломатів
Середа, 18 травня 2022, 15:06
МЗС РФ оголосило персонами нон грата 27 іспанських дипломатів.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві відомства.
Зазначається, що 18 травня в МЗС Росії було викликано посла Іспанії якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з рішенням вислати 27 співробітників російських дипломатичних установ у Іспанії.
" Підкреслено, що цей недружній крок негативно вплине на російсько-іспанські відносини." - йдеться заяві.
" У відповідь 27 співробітників посольства Іспанії в Москві та Генерального консульства Іспанії в Санкт-Петербурзі оголошені "persona non grata"." - заявили в МЗС РФ.
Іспанським дипломатам надали семиденний термін на те, щоб залишити територію Росії.
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