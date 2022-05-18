Россия высылает 27 испанских дипломатов
МИД РФ объявил персонами нон грата 27 испанских дипломатов.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что 18 мая в МИД России был вызван посол Испании, которому был заявлен решительный протест в связи с решением выслать 27 сотрудников российских дипломатических учреждений в Испании.
"Подчеркнуто, что этот недружественный шаг окажет негативное влияние на российско-испанские отношения." - говорится в заявлении.
"В ответ 27 сотрудников посольства Испании в Москве и Генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены "persona non grata"." – заявили в МИД РФ.
Испанским дипломатам предоставили семидневный срок на то, чтобы покинуть территорию России.
Ранее в среду МИД РФ также объявил персонами нон грата 34 французских дипломата.