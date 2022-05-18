Россия высылает 27 испанских дипломатов

МИД РФ объявил персонами нон грата 27 испанских дипломатов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что 18 мая в МИД России был вызван посол Испании, которому был заявлен решительный протест в связи с решением выслать 27 сотрудников российских дипломатических учреждений в Испании.

"Подчеркнуто, что этот недружественный шаг окажет негативное влияние на российско-испанские отношения." - говорится в заявлении.

"В ответ 27 сотрудников посольства Испании в Москве и Генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены "persona non grata"." – заявили в МИД РФ.

Испанским дипломатам предоставили семидневный срок на то, чтобы покинуть территорию России.

Ранее в среду МИД РФ также объявил персонами нон грата 34 французских дипломата.