Росія зупинила поставки газу до Фінляндії
Російський "Газпром" у суботу зупинив експорт газу до Фінляндії.
Про це повідомив фінський оператор газової системи, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
"Імпорт газу через пункт входу Іматра припинено", - йдеться в повідомленні Gasgrid Finland. Іматра є точкою входу російського газу до Фінляндії.
Фінський державний оптовий постачальник газу Gasum у п'ятницю заявив, що "Газпром" попередив про зупинку постачання у ніч на суботу.
Gasum також підтвердив у суботу, що поставки припинилися.
"Постачання природного газу до Фінляндії за контрактом на поставку Gasum припинено", - йдеться в повідомленні.
Віднині протягом майбутнього літнього сезону Gasum постачатиме своїм клієнтам природний газ з інших джерел по трубопроводу Balticconnector. Balticconnector з'єднує Фінляндію з газовою мережею сусідньої Естонії.
Більшість газу, що використовується у Фінляндії, надходить із Росії, але на газ припадає лише близько 5% її річного споживання енергії.
"Газпром експорт" раніше зажадав, щоб європейські країни платили за постачання російського газу в рублях через санкції, введені у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, але Фінляндія відмовилась це робити.
Більшість європейських контрактів на постачання укладено в євро або доларах, і Росія вже відключила газ Болгарії та Польщі минулого місяця після того, як вони відмовилися дотримуватися нових умов оплати.
Нагадаємо, в Єврокомісії заявили, що розрахунки європейських енергетичних компаній з "Газпромом" мають відбуватися у євро.
Раніше було припинено електропостачання з Росії до Фінляндії через "труднощі з оплатою".