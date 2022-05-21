Росія зупинила поставки газу до Фінляндії

Російський "Газпром" у суботу зупинив експорт газу до Фінляндії.

Про це повідомив фінський оператор газової системи, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Імпорт газу через пункт входу Іматра припинено", - йдеться в повідомленні Gasgrid Finland. Іматра є точкою входу російського газу до Фінляндії.

Фінський державний оптовий постачальник газу Gasum у п'ятницю заявив, що "Газпром" попередив про зупинку постачання у ніч на суботу.

Gasum також підтвердив у суботу, що поставки припинилися.

"Постачання природного газу до Фінляндії за контрактом на поставку Gasum припинено", - йдеться в повідомленні.

Віднині протягом майбутнього літнього сезону Gasum постачатиме своїм клієнтам природний газ з інших джерел по трубопроводу Balticconnector. Balticconnector з'єднує Фінляндію з газовою мережею сусідньої Естонії.

Більшість газу, що використовується у Фінляндії, надходить із Росії, але на газ припадає лише близько 5% її річного споживання енергії.

"Газпром експорт" раніше зажадав, щоб європейські країни платили за постачання російського газу в рублях через санкції, введені у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, але Фінляндія відмовилась це робити.

Більшість європейських контрактів на постачання укладено в євро або доларах, і Росія вже відключила газ Болгарії та Польщі минулого місяця після того, як вони відмовилися дотримуватися нових умов оплати.

Нагадаємо, в Єврокомісії заявили, що розрахунки європейських енергетичних компаній з "Газпромом" мають відбуватися у євро.

Раніше було припинено електропостачання з Росії до Фінляндії через "труднощі з оплатою".