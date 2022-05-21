Россия остановила поставки газа в Финляндию

Российский "Газпром" в субботу остановил экспорт газа в Финляндию.

Об этом сообщил финский оператор газовой системы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Импорт газа через пункт входа Иматра прекращен", – говорится в сообщении Gasgrid Finland. Иматра является точкой входа российского газа в Финляндию.

Финский государственный оптовый поставщик газа Gasum в пятницу заявил, что "Газпром" предупредил об остановке поставок в ночь на субботу.

Gasum также подтвердил в субботу, что поставки прекратились.

"Поставка природного газа в Финляндию по контракту на поставку Gasum прекращена", - говорится в сообщении.

Отныне в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу BalticConnector. BalticСonnector соединяет Финляндию с газовой сетью соседней Эстонии.

Большинство газа, используемого в Финляндии, поступает из России, но на газ приходится лишь около 5% годового потребления энергии.

"Газпром экспорт" ранее потребовал, чтобы европейские страны платили за поставки российского газа в рублях из-за санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, но Финляндия отказалась это делать.

Большинство европейских контрактов на поставку заключено в евро или долларах, и Россия уже отключила газ Болгарии и Польши в прошлом месяце после того, как они отказались соблюдать новые условия оплаты.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что расчеты европейских энергетических компаний с "Газпромом" должны производиться в евро.

Ранее было прекращено электроснабжение из России в Финляндию из-за "трудностей с оплатой".