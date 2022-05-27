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Міністр розвитку Німеччини відвідала Бородянку

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П'ятниця, 27 травня 2022, 15:11

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце відвідала Україну, ставши другим членом німецького уряду, який приїхав з візитом з початку російської агресії.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Під час відвідування у п'ятницю Бородянки вона запевнила мешканців у наданні допомоги від Німеччини. Вже затверджено 185 млн євро на екстрені заходи, повідомила Шульце журналістам.

 

Зокрема, будуть збудовані квартири та лінії електропередачі. "Українцям потрібна вода та електрика. Тим, хто втік у межах України, потрібен дах над головою, діти повинні мати можливість повернутися до школи, і для цього потрібна підтримка", - сказала вона.

У міністерстві повідомили, що Шульце сьогодні проведе переговори з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром з питань реінтеграції окупованих територій Іриною Верещук та міністром муніципального та територіального розвитку Олексієм Чернишовим.

"Жахливі наслідки путінської агресивної війни видно всюди в Україні. Я говорю з людьми, які були змушені покинути свої зруйновані міста. Ці особисті історії шокують. Але вони також показують мені, що наша підтримка є вкрай необхідною і доходить до постраждалих", - сказала міністр.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував виступ канцлера Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Мельник зазначив, що у Києві сподівалися почути у цій промові, які конкретні кроки зробить правляча коаліція у Німеччині, щоб надати свою значну підтримку, аби Україна виграла цю війну. 

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Війна з РФ Німеччина

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