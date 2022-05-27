Министр развития Германии посетила Бородянку

Министр развития Германии Свенья Шульце посетила Украину, став вторым членом немецкого правительства, приехавшим с визитом с начала российской агрессии.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Во время посещения в пятницу Бородянки она заверила жителей в оказании помощи Германии. Уже утверждено 185 млн евро на экстренные меры, сообщила Шульце журналистам.

В частности, будут построены квартиры и линии электропередачи. "Украинцам нужны вода и электричество. Тем, кто уехал в пределах Украины, нужна крыша над головой, дети должны иметь возможность вернуться в школу, и для этого нужна поддержка", - сказала она.

В министерстве сообщили, что Шульце сегодня проведет переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ириной Верещук и министром муниципального и территориального развития Алексеем Чернышевым.

"Ужасные последствия путинской агрессивной войны видны повсюду в Украине. Я говорю с людьми, которые были вынуждены покинуть свои разрушенные города. Эти личные истории шокируют. Но они также показывают мне, что наша поддержка крайне необходима и доходит до пострадавших", - сказала министр.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике выступление канцлера Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Мельник отметил, что в Киеве надеялись услышать в этой речи, какие конкретные шаги предпримет правящая коалиция в Германии, чтобы оказать значительную поддержку, чтобы Украина выиграла эту войну.