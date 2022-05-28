У Литві зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України за три дні

У Литві за три доби зібрали 5 мільйонів євро на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у Twitter місії Литви в ОБСЄ, а також пишуть люди, які стежили за останнім ефіром на підтримку кампанії.

"Ми це зробили! Величезна подяка усім, хто приєднався до нас на цьому фантастичному шляху. 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України зібрали за три з половиною дні", - заявили у місії.

З трансляції ефіру у Facebook можна бачити, що близько 21:00 за Києвом "лічильник" збору коштів перетнув позначку у 5 мільйонів.

Нагадаємо, кампанію ініціював ведучий і лідер думок Андрюс Тапінас. Він розпочав кампанію 25 травня, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника. 26 травня на її підтримку провели спеціальний ефір за участі топ-посадовців Литви та українського посла.

Вже на другий день зібрана сума перетнула позначку у три мільйони, а на початок третьої доби - 4 мільйони.

До кампанії долучилася у тому числі експрезидентка Даля Грибаускайте; чинний президент Гітанас Науседа, прем'єрка Інгріда Шимоніте та міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас на своїх сторінках у соцмережах також закликали приєднуватися усіх небайдужих.

За словами Тапінаса, більшість внесків складають від декількох до 500 євро, кошти надходять і з Литви, і з інших країн. Вдень 28 травня він закликав людей активізуватися, щоб закрити збір до кінця доби, під час вечірнього ефіру на підтримку кампанії.