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В Литве собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины 

Суббота, 28 мая 2022, 21:34

В Литве за трое суток собрали 5 миллионов евро на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в Twitter миссии Литвы в ОБСЕ, а также пишут люди, которые следили за последним эфиром в поддержку кампании.

"Мы это сделали! Огромное спасибо всем, кто присоединился к нам на этом фантастическом пути. 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины собрали за три с половиной дня", - заявили в миссии.

Из трансляции эфира в Facebook можно видеть, что около 21:00 по Киеву "счетчик" сбора средств пересек отметку в 5 миллионов.

 

Напомним, кампанию инициировал литовский ведущий и лидер мнений Андрюс Тапинас. Он начал кампанию 25 мая, заявив, что получил согласие на потенциальную закупку от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя. 26 мая в её поддержку провели специальный эфир с участием топ-чиновников Литвы и украинского посла.

Уже на второй день собранная сумма пересекла отметку в три миллиона, а к началу третьих суток - 4 миллиона.

К кампании присоединилась в том числе экспрезидент Даля Грибаускайте; действующий президент Гитанас Науседа, премьер Ингрида Шимоните и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своих страницах в соцсетях также призвали присоединяться всех небезразличных.

По словам Тапинаса, большинство взносов составляет от нескольких до 500 евро, средства поступают и из Литвы, и из других стран. Днем 28 мая он призвал людей активизироваться, чтобы закрыть сбор до конца суток, во время вечернего ефира в поддержку кампании.

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