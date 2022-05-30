У ЄС натякнули Грузії, що стурбовані курсом країни

Посол Євросоюзу у Грузії Карл Харцель, розмірковуючи про перспективи заявки країни на вступ до ЄС, зазначив, що у Євросоюзі стурбовані тим курсом, яким Грузія рухається останнім часом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

"Грузія могла краще підготуватися до цього історичного моменту… Це (заявка на вступ) відбулося у час, коли у ЄС зростає стурбованість щодо нинішньої траєкторії розвитку країни - сповільнення темпів реформ останніми роками, політична криза, частину відповідальності за яку несе кожна зі сторін… Останніми місяцями лунають і питання про те, куди рухається Грузія", - зазначив Карл Харцель.

Дипломат зазначив, що не може робити прогнози, яким буде висновок Єврокомісії, і результат "може бути і меншим, і більшим, ніж очікується", а ЄС продовжить підтримувати Грузію незалежно від того, яким буде рішення щодо статусу кандидата.

Спершу Грузія планувала подавати заявку на вступ до ЄС у 2024 році, але після підписання заявки Україною на початку повномасштабної війни також подала свою. За інформацією ЗМІ, Єврокомісія надасть висновок щодо заявок України, Молдови та Грузії 8 червня або 15 червня. Червневий саміт Євроради відбудеться 23-24 червня.

Нагадаємо, цього тижня Єврокомісія презентувала проєкт порядку денного щодо реалізації Угоди про асоціацію між Грузією та ЄС на період до 2027 року, в якому окреслюють, яких реформ очікують від Тбілісі.

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