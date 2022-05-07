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Партія Джонсона втратила майже 500 місць на місцевих виборах у Британії

Субота, 7 травня 2022, 09:47

Консервативна партія прем’єра Британії Бориса Джонсона зазнала електоральних втрат під час місцевих виборів у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Консерватори втратили майже 500 місць в Англії, Уельсі та Шотландії на виборах до місцевих рад в четвер, а місцеві лідери на виході з дільниць ключовими проблемами називали скандали з вечірками під час локдауну в офісі прем’єра та кризу вартості життя.

Втрати партії станом на 1 годину ночі суботи становили 338 місць в Англії, 62 в Шотландії та 81 в Уельсі.

Аналіз Sky News показує, що якщо результат буде повторений на загальних виборах, консерватори втратять більшість у парламенті.

Як повідомлялося, Консервативна втратила контроль над традиційними оплотами в Лондоні та зазнала невдачі в інших містах, на які спиралася.

"У деяких частинах країни ми провели важку ніч, але, з іншого боку, в інших частинах країни ви все ще бачите, як консерватори рухаються вперед і досягають досить помітних успіхів" - заявив Джонсон.

Позитивними для його партії були взяття контролю над лондонським районом Харроу та зміцнення його контролю в Нанітоні - районі, який стане ключовим полем битви на загальних виборах.

Але один депутат від південних торі сказав Sky News, що ситуація виглядає "досить похмурою".

"Винен прем’єр, ніхто інший, і зараз є 19 депутатів-торі в Лондоні, які заплатять за це. Прем’єр-міністр вбиває наше традиційне голосування" - сказав він.

Джонсона у квітні було оштрафовано за відвідування дня народження у його офісі у 2020 році в порушення тодішніх правил соціального дистанціювання під час пандемії.

Втрата ключових рад у Лондоні посилить тиск на Джонсона, якому загрожують нові поліцейські штрафи за його присутність на інших зібраннях, що порушували режим самоізоляції.

Вибори визначили майже 7000 місць у радах, у тому числі всі у Лондоні, Шотландії та Вельсі, а також третину місць у більшій частині решти Англії.

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Велика Британія

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