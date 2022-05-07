Партия Джонсона потеряла около 500 мест на местных выборах в Британии

Консервативная партия премьера Британии Бориса Джонсона понесла электоральные потери во время местных выборов в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Консерваторы потеряли почти 500 мест в Англии, Уэльсе и Шотландии на выборах в местные советы в четверг, а местные лидеры на выходе с участков ключевыми проблемами называли скандалы с вечеринками во время локдауна в офисе премьера и кризис стоимости жизни.

Потери партии на 1 час ночи субботы составили 338 мест в Англии, 62 в Шотландии и 81 в Уэльсе.

Анализ Sky News показывает, что если результат будет повторен на всеобщих выборах, консерваторы потеряют большинство в парламенте.

Как сообщалось, Консервативная потеряла контроль над традиционными оплотами в Лондоне и потерпела неудачу в других городах, на которые опиралась.

"В некоторых частях страны мы провели трудную ночь, но, с другой стороны, в других частях страны вы все еще видите, как консерваторы двигаются вперед и достигают достаточно заметных успехов" – заявил Джонсон.

Положительными для его партии были взятие контроля над лондонским районом Харроу и укрепление его контроля в Нанитоне – районе, который станет ключевым полем битвы на всеобщих выборах.

Но один депутат от южных тори сказал Sky News, что ситуация выглядит "довольно мрачной".

"Виноват премьер, никто другой, и сейчас есть 19 депутатов-тори в Лондоне, которые заплатят за это. Премьер-министр убивает наше традиционное голосование", - сказал он.

Джонсон в апреле был оштрафован за посещение дня рождения в его офисе в 2020 году в нарушение тогдашних правил социального дистанцирования во время пандемии.

Утрата ключевых советов в Лондоне усилит давление на Джонсона, которому грозят новые полицейские штрафы за присутствие на других собраниях, нарушающих режим самоизоляции.

Выборы определили почти 7000 мест в советах, в том числе все в Лондоне, Шотландии и Уэльсе, а также треть мест в большей части остальной Англии.