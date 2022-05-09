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Греція в обхід санкцій допомагає зберегти Росії експорт нафти на довоєнному рівні — Die Welt

Понеділок, 9 травня 2022, 09:29

Греція допомогла зберегти Росії експорт нафти на довоєнному рівні, незважаючи на санкції, згідно з якими європейські порти офіційно закриті для російських кораблів.

Про це пише Die Welt, повідомляє "Європейська правда".

8 квітня ЄС оголосив про п'ятий пакет санкцій і вирішив, що 2873 кораблям російського торговельного флоту більше не дозволено заходити до європейських портів.

"Через чотири тижні про суворе тлумачення санкційного режиму не може бути й мови: зокрема, нафтові угоди російських енергетичних транснаціональних корпорацій "Роснефть" та "Лукойл" продовжують безперешкодно оформлятися через європейські порти", - йдеться у статті.

Дані лондонського судноплавного реєстру Lloyd's List показують, що з початку війни 24 лютого з країни щодня вивозилося близько 4,5 млн барелів сирої нафти на суму близько $509 млн.

Таким чином, експорт нафти з Москви залишився на довоєнному рівні і багато в чому завдяки Греції. У той час як багато європейських та американських дилерів, нафтових компаній та судноплавних компаній припинили всі контакти з операторами російського флоту, грецькі судновласники продовжують розширювати свій бізнес у Росії.

Наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia прийняв на борт російську нафту марки Urals в порту Роттердама і вирушив до Сінгапуру, повідомляє Lloyd's. Дедалі більше танкерних маршрутів прямують до Індії, Китаю та Південної Кореї. Фрахтові ставки на нафтові танкери вже зросли на 230% через війну в Україні.

Відповідно, виграє Греція, найбільший у світі оператор флоту. За даними Lloyd's, протягом квітня з берегів російських нафтових портів Приморська, Новоросійська, Усть-Луги та Санкт-Петербурга зійшло 190 танкерів, 76 із них йшли під грецьким прапором.

Таким чином, греки збільшили свою частку у транспортуванні російської нафти утричі порівняно з попереднім роком.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти РФ передбачає поступове введення ембарго на нафту та нафтопродукти з РФ. Втім Угорщина вчергове заблокувала схвалення рішення.

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Греція санкції Енергетика

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