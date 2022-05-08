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Угорщина продовжує блокувати нові санкції проти РФ

Неділя, 8 травня 2022, 16:40

Угорщина вчергове заблокувала схвалення шостого пакета санкцій проти РФ, що передбачав поступове впровадження ембарго на нафту на нафтопродукти.

Як пише "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter пише кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Завершилася зустріч послів ЄС. Поки немає домовленостей щодо санкцій проти РФ. Вони знову зберуться завтра і, можливо, у вівторок. Угорська впертість",- пише він.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти РФ передбачає поступове введення ембарго на нафту та нафтопродукти з РФ.

Відмова від російської нафти може бути особливим викликом для Угорщини, Словаччини та Болгарії, які купують цей ресурс переважно у Росії. Загалом російська нафта складає 25% серед нафтового імпорту Євросоюзу, тоді як газ - 40%.

Попри це, Угорщина анонсує, що збирається блокувати ці санкції. На рішення Будапешту не плинула навіть поступка в бік Угорщини та Словаччини – для них впровадження цих санкцій пропонується відтермінувати на 1,5 роки.

Натомість, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна вимагає відтермінування на 5 років, погрожуючи ветувати санкції.

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санкції Енергетика Угорщина Війна з РФ

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