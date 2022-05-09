Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Греция в обход санкций помогает сохранить России экспорт нефти на довоенном уровне - Die Welt

Понедельник, 9 мая 2022, 09:29

Греция помогла сохранить России экспорт нефти на довоенном уровне, несмотря на санкции, согласно которым европейские порты официально закрыты для российских судов.

Об этом пишет Die Welt, сообщает "Европейская правда".

8 апреля ЕС объявил о пятом пакете санкций и решил, что 2873 кораблям российского торгового флота больше не разрешено заходить в европейские порты.

"Спустя четыре недели о строгом толковании санкционного режима не может быть и речи: в частности, нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций "Роснефть" и "Лукойл" продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты", - говорится в статье.  

Данные лондонского судоходного реестра Lloyd's List показывают, что с момента начала войны 24 февраля из страны ежедневно вывозилось около 4,5 млн баррелей сырой нефти на сумму около $509 млн.

Таким образом, экспорт нефти из Москвы остался на довоенном уровне и во многом благодаря Греции. В то время как многие европейские и американские дилеры, нефтяные компании и судоходные компании прекратили все контакты с операторами российского флота, греческие судовладельцы продолжают расширять свой бизнес в России.

В конце апреля греческий супертанкер "Nissos Rhenia" принял на борт российскую нефть марки Urals в порту Роттердама и отправился в Сингапур, сообщает Lloyd's. Все больше и больше танкерных маршрутов направляются в Индию, Китай и Южную Корею. Фрахтовые ставки на нефтяные танкеры уже выросли на 230% из-за войны на Украине.

Соответственно, выигрывает Греция, крупнейший в мире оператор флота. По данным Lloyd's, в течение апреля с берегов российских нефтяных портов Приморска, Новороссийска, Усть-Луги и Санкт-Петербурга сошло 190 танкеров, 76 из них шли под греческим флагом. Таким образом, греки увеличили свою долю в транспортировке российской нефти втрое по сравнению с предыдущим годом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция санкции Энергетика

Статьи

Избирательная гонка во время войны: как обновление Конгресса может изменить политику США

Уже скоро все важные вопросы в США, включая войну в Украине, будут рассматриваться сквозь призму выборов 8 ноября (укр.)
9 мая 2022 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Как Болгария нашла компромисс между оружием для Украины и сохранением коалиции

Болгария до последнего воздерживалась от резких оценок российского поведения на международной арене. Сейчас эта ситуация меняется, но не все так просто (укр.)
7 мая 2022 — Сергей Герасимчук, для Европейской правды

План восстановления вместе с членством: каким должно быть послевоенное возрождение Украины

План восстановления Украины должен стать символом поддержки Евросоюзом демократий в их борьбе с автократией (укр.)
6 мая 2022 — Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента, экс-премьер Литвы