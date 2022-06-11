Фінляндія відмовилась виконувати одну з умов Ердогана для вступу в НАТО

Фінляндія відмовилася виконувати умову Анкари для вступу в НАТО - видавати Туреччині людей, яких турецький уряд звинувачує у зв'язках із терористами.

Про це повідомило фінське інформаційне агентство STT, пише "Європейська правда".

За його інформацією, міністерство юстиції країни за останні кілька років отримало 10 запитів на екстрадицію від Туреччини.

Наразі фінські чиновники вирішили сім із цих справ. Двох із затриманих передали турецькій владі, але, судячи з документів, екстрадиція цих людей не була пов'язана з ознаками тероризму. Обидві справи стосувалися сексуальних злочинів.

Туреччина також хотіла видачі двох громадян, які є членами руху Гюлена. Один із чоловіків був засуджений у своїй рідній країні до більш ніж шести років позбавлення волі за членство в терористичній організації. Інший чоловік звинувачується в Туреччині в керівництві рухом Гюлена. Фінляндія відмовилася їх видати.

Згідно з рішеннями фінського міністерства, Туреччина не повідомляла про конкретні злочини, в яких чоловіки були визнані винними. А членство в організації не є кримінальним злочином згідно з фінським законодавством.

Туреччина також хотіла екстрадувати одного з чоловіків, засуджених за напад на її посольство в Гельсінкі, але теж отримала відмову.

Туреччина намагається гальмувати процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, оскільки, вважає, що ці країни захищають "терористів". Такими вона вважає учасників Робочої партії Курдистану та руху Гюлена (FETÖ).

Детальніше про це - у статі: А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО