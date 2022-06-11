Финляндия отказалась выполнять одно из условий Эрдогана для вступления в НАТО

Финляндия отказалась выполнять условие Анкары для вступления в НАТО - выдавать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами.

Об этом сообщило финское информационное агентство STT, пишет "Европейская правда".

По его информации, министерство юстиции страны за последние несколько лет получило 10 запросов на экстрадицию от Турции.

Пока финские чиновники решили семь из этих дел. Двое из задержанных были переданы турецким властям, но, судя по документам, экстрадиция этих людей не была связана с признаками терроризма. Оба дела касались сексуальных преступлений.

Турция также хотела выдачи двух граждан, являющихся членами движения Гюлена. Один из мужчин был приговорен в своей родной стране к более чем шести годам лишения свободы за членство в террористической организации. Другой мужчина обвиняется в Турции в руководстве движением Гюлена. Финляндия отказалась их выдать.

Согласно решениям финского министерства, Турция не сообщала о конкретных преступлениях, в которых мужчины были признаны виновными. А членство в организации не является уголовным преступлением согласно финскому законодательству.

Турция также хотела экстрадировать одного из мужчин, осужденных за нападение на ее посольство в Хельсинки, но тоже получила отказ.

Турция пытается тормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку считает, что эти страны защищают "террористов". Такими она считает участников Рабочей партии Курдистана и движения Гюлена (FETÖ).

Детальнее об этом - в статье: А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО