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Финляндия отказалась выполнять одно из условий Эрдогана для вступления в НАТО

Суббота, 11 июня 2022, 18:15

Финляндия отказалась выполнять условие Анкары для вступления в НАТО - выдавать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами.

Об этом сообщило финское информационное агентство STT, пишет "Европейская правда".

По его информации, министерство юстиции страны за последние несколько лет получило 10 запросов на экстрадицию от Турции.

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Пока финские чиновники решили семь из этих дел. Двое из задержанных были переданы турецким властям, но, судя по документам, экстрадиция этих людей не была связана с признаками терроризма. Оба дела касались сексуальных преступлений.

Турция также хотела выдачи двух граждан, являющихся членами движения Гюлена. Один из мужчин был приговорен в своей родной стране к более чем шести годам лишения свободы за членство в террористической организации. Другой мужчина обвиняется в Турции в руководстве движением Гюлена. Финляндия отказалась их выдать.

Согласно решениям финского министерства, Турция не сообщала о конкретных преступлениях, в которых мужчины были признаны виновными. А членство в организации не является уголовным преступлением согласно финскому законодательству.

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Турция также хотела экстрадировать одного из мужчин, осужденных за нападение на ее посольство в Хельсинки, но тоже получила отказ.

Турция пытается тормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку считает, что эти страны защищают "террористов". Такими она считает участников Рабочей партии Курдистана и движения Гюлена (FETÖ).

Детальнее об этом - в статье: А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО

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Расширение НАТО Финляндия Турция

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