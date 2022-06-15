Джонсон сподівається, що в найближчі дні буде прогрес у питанні експорту зерна з України

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив сподівання, що в найближчі дні вдасться досягти прогресу в питанні експорту українського зерна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

У розмові із Зеленським Джонсон наголосив на "незламній підтримці" Україні в боротьбі з Росією і відзначив "силу героїчного спротиву українців в останні дні й тижні" та запевнив у підтримці Великої Британії до перемоги Києва.

Британський прем’єр додав, що саміти G7 і НАТО, що мають відбутися наприкінці червня, стануть нагодою "виявити єдність Заходу та його рішучість підтримувати Україну в довгостроковій перспективі".

"Обидва лідери погодилися на важливості збільшення військових навчань, і прем’єр-міністр сказав, що Велика Британія продовжить робити все можливе, щоб надавати Україні оборонну допомогу", – зазначили в канцелярії британського прем’єра.

Також Джонсон і Зеленський обговорили блокаду Росією експорту зерна з України, і британський прем’єр "висловив сподівання, що в найближчі дні вдасться досягти прогресу з цього питання".

Своєю чергою президент України лише зазначив, що він із Джонсоном узгодив позиції напередодні важливих міжнародних заходів та обговорив ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці.

Як відомо, уряди ЄС розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зернових, щоб допомогти в збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх поставок на світові ринки. А федеральний уряд Німеччини планує створити фонд для закупівлі зернових контейнерів, щоб прискорити експорт зернових із України в умовах морської блокади.

Раніше заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

Своєю чергою президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон спільно з європейськими союзниками працює над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховищ на українському кордоні.