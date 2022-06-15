Джонсон надеется, что в ближайшие дни будет прогресс в вопросе экспорта зерна из Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду, что в ближайшие дни удастся добиться прогресса в вопросе экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

В разговоре с Зеленским Джонсон отметил "несокрушимую поддержку" Украины в борьбе с Россией и отметил "силу героического сопротивления украинцев в последние дни и недели" и заверил в поддержке Великобритании до победы Киева.

Британский премьер добавил, что предстоящие в конце июня саммиты G7 и НАТО станут возможностью "выявить единство Запада и его решимость поддерживать Украину в долгосрочной перспективе".

"Оба лидера согласились на важность увеличения военных учений, и премьер-министр сказал, что Великобритания продолжит делать все возможное, чтобы оказывать Украине оборонную помощь", – отметили в канцелярии британского премьера.

Также Джонсон и Зеленский обсудили блокаду Россией экспорта зерна из Украины, и британский премьер "выразил надежду, что в ближайшие дни удастся достичь прогресса по этому вопросу".

В свою очередь президент Украины лишь отметил, что он с Джонсоном согласовал позиции накануне важных международных мероприятий и обсудил ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и угрозы продовольственной безопасности.

Как известно, правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых, чтобы помочь в сохранении урожая и обеспечении будущих поставок на мировые рынки. А федеральное правительство Германии планирует создать фонд для закупки зерновых контейнеров для ускорения экспорта зерновых из Украины в условиях морской блокады.

Ранее заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

А президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон совместно с европейскими союзниками работает над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе.