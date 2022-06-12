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В МЗС розповіли подробиці експорту зерна в умовах морської блокади РФ

Неділя, 12 червня 2022, 15:27

В умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

Про це агенції Reuters у неділю заявив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік, повідомляє "Європейська правда".

"Ці коридори не є ідеальними, оскільки вони призводять до певних логістичних затримок, але ми робимо все можливе, щоб наразі розвивати ці шляхи", – пояснив Сенік.

Через Польщу українське зерно вивозиться за допомогою залізниці, але через різницю в ширині колій на кордоні його переправляють на інші состави в умовах дефіциту відповідної інфраструктури.

Через Румунію Україна вивозить зерно спершу залізницями до дунайських портів, після чого перевантажує його на баржі, звідки воно прямує в порт Константа, що потребує багато коштів і часу.

Заступник глави МЗС України зазначив, що Київ наразі веде переговори про відкриття третього "зернового коридору" через країни Балтії, але відмовився уточнювати подробиці – як і те, скільки зерна вже було або буде вивезено.

Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі, і, за словами Сеніка, на території, що утримується Києвом, зберігається близько 30 мільйонів тонн зерна, яке вона намагається експортувати автомобільним, річковим та залізничним транспортом.

Як відомо, Україна разом з партнерами також обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров за підсумками переговорів у Туреччині в середу заявив, що РФ готова пропускати судна з зерном із українських портів, перекладаючи провину за блокаду на Україну, а також переконував, що роль українського врожаю у глобальній продовольчій безпеці перебільшена.

Раніше міністр закордонних справ України закликав світ не вірити запевненням Росії про те, що потенційними коридорами не скористаються для нападу на українські прибережні міста.

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