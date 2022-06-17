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Макрон скептично ставиться до можливості домовитися з Путіним щодо вивезення зерна з Одеси

П'ятниця, 17 червня 2022, 11:38

Президент Франції Еммануель Макрон готовий до переговорів з російським лідером Владіміром Путіним щодо вивезення зерна з Одеси, але вважає таку угоду малоймовірною.

Про це він сказав у п'ятницю, повертаючись з України, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ми повинні говорити з Росією про продовольчу безпеку, і до цих обговорень може бути долучений генеральний секретар ООН, щоб вивезти зерно з Одеси", – сказав Макрон.

"Але я не дуже вірю в цей шлях, тому що я вже мав переговори кілька тижнів тому з президентом Путіним, але він не хотів приймати резолюцію ООН на цю тему", - додав французький президент.

Раніше Макрон заявив про готовність поїхати в Росію, якщо це буде потрібно, але зазначив, що такий візит може відбутися лише за попередніх умов.

Перебуваючи в Києві, Макрон також розповідав, що його дзвінки до Путіна нерідко відбувалися на прохання Києва, але частіше він дзвонив за власною ініціативою.

Нагадаємо, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України.

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