Макрон скептично ставиться до можливості домовитися з Путіним щодо вивезення зерна з Одеси
Президент Франції Еммануель Макрон готовий до переговорів з російським лідером Владіміром Путіним щодо вивезення зерна з Одеси, але вважає таку угоду малоймовірною.
Про це він сказав у п'ятницю, повертаючись з України, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
"Ми повинні говорити з Росією про продовольчу безпеку, і до цих обговорень може бути долучений генеральний секретар ООН, щоб вивезти зерно з Одеси", – сказав Макрон.
"Але я не дуже вірю в цей шлях, тому що я вже мав переговори кілька тижнів тому з президентом Путіним, але він не хотів приймати резолюцію ООН на цю тему", - додав французький президент.
Раніше Макрон заявив про готовність поїхати в Росію, якщо це буде потрібно, але зазначив, що такий візит може відбутися лише за попередніх умов.
Перебуваючи в Києві, Макрон також розповідав, що його дзвінки до Путіна нерідко відбувалися на прохання Києва, але частіше він дзвонив за власною ініціативою.
Нагадаємо, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України.
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