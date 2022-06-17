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Макрон скептически относится к возможности договориться с Путиным о вывозе зерна из Одессы

Пятница, 17 июня 2022, 11:38

Президент Франции Эммануэль Макрон готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным по вывозу зерна из Одессы, но считает такое соглашение маловероятным.

Об этом он сказал в пятницу, возвращаясь из Украины, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы должны говорить с Россией о продовольственной безопасности и к этим обсуждениям может присоединиться генеральный секретарь ООН, чтобы вывезти зерно из Одессы", - сказал Макрон.

"Но я не очень верю в этот путь, потому что у меня уже были переговоры несколько недель назад с президентом Путиным, но он не хотел принимать резолюцию ООН на эту тему", - добавил французский президент.

Ранее Макрон заявил о готовности поехать в Россию, если это потребуется, но отметил, что такой визит может состояться только при предварительных условиях.

Находясь в Киеве, Макрон также рассказывал, что его звонки Путину нередко происходили по просьбе Киева, но чаще он звонил по собственной инициативе.

Напомним, после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за немедленный статус кандидата на членство в ЕС для Украины.

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