Прем’єр Британії: поступки Путіну ні до чого іншого, крім катастрофи не приведуть

Прем’єр Британії Борис Джонсон застеріг партнерів від будь-яких поступок Росії, стверджуючи, що вони здатні привести до катастрофи.

Про це, як пише "європейська правда", повідомляє Independent.

"Прем’єр-міністр занепокоєний тим, що це може бути не в центрі уваги всіх через… деякі з тих глобальних проблем, з якими ми стикаємося, не в останню чергу щодо інфляції в усьому світі", – сказав представник уряду.

"Ми не повинні дозволяти нікому повірити, що поступки Путіну призведуть до чогось іншого, крім катастрофи", - процитував він Джонсона.

За словами прем’єра, це "може сприйматися як винагорода за необґрунтовану агресію" і "підбадьорить не тільки Росію, а й її союзників, впливатиме на безпеку Британії та нашу економіку".

Як повідомлялося, уряд Великої Британії "рішуче налаштований" запроваджувати подальші санкції проти Росії і робитиме це, поки вона повністю не виведе свої війська з території України.

Раніше після несподіваного візиту до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським британський прем'єр Борис Джонсон застеріг світ від "втоми від України".

Він також попередив, що британцям потрібно "налаштуватися на довгу війну", оскільки президент РФ Владімір Путін вдається до кампанії виснаження.