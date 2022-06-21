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Премьер Британии: уступки Путину ни к чему другому, кроме катастрофы не приведут

Вторник, 21 июня 2022, 19:53

Премьер Британии Борис Джонсон предостерег партнеров от любых уступок России, утверждая, что они могут привести к катастрофе.

Об этом, как пишет "европейская правда", сообщает Independent.

"Премьер-министр обеспокоен тем, что это может быть не в центре внимания всех из-за… некоторых из тех глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, не в последнюю очередь по поводу инфляции во всем мире", – сказал представитель правительства.

"Мы не должны позволять никому поверить, что уступки Путину приведут к чему-то другому, кроме катастрофы", - процитировал он Джонсона.

По словам премьера, это "может восприниматься как вознаграждение за необоснованную агрессию" и "ободрит не только Россию, но и ее союзников, влияет на безопасность Британии и нашу экономику".

Как сообщалось, правительство Великобритании "решительно настроено" вводить дальнейшие санкции против России и будет делать это, пока она полностью не выведет свои войска с территории Украины.

Ранее после неожиданного визита в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским британский премьер Борис Джонсон предостерег мир от "усталости от Украины".

Он также предупредил, что британцам нужно "настроиться на долгую войну", поскольку президент РФ Владимир Путин прибегает к кампании на истощение.

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