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Макрон доручив формування уряду чинній прем’єрці

Неділя, 26 червня 2022, 10:22

Президент Франції Еммануель Макрон висловив довіру чинній прем’єрці Елізабет Борн та доручив їй до липня запропонувати склад уряду. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Після заклику Макрона до конкуруючих політсил знайти компроміс для співпраці почалися припущення, що подальше перебування Елізабет Борн на посаді під питанням. 

Ле Пен заявила, що Макрон пропонував їй створити "уряд національної єдності"

"Враховуючи відмови та готовність до співпраці, які пролунали у перших перемовинах з полісилами, сьогодні я вирішив підтвердити свою довіру Елізабет Борн", - сказав Макрон.

Він розповів, що під час зустрічі з Борн у суботу доручив їй протягом наступного тижня провести перемовини з політичними силами у Національній асамблеї та зібрати їхні позиції щодо готовності співпрацювати та участі в уряді, щодо того, як вони голосуватимуть 5 липня під час спроби висловити недовіру прем’єрці та позицію щодо бюджетного проєкту, який винесуть на голосування восени. 

Макрон зазначив, що коли він повернеться після саміту G7 і НАТО у наступний четвер, прем’єрка подасть йому свої пропозиції щодо роботи уряду та щодо складу нового уряду. 

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів блоку Макрона не вистачає 44 мандати для абсолютної більшості. Перед Макроном та його партією стоїть дилема: або за будь-яку ціну шукати коаліції з правоцентристами з партії "Республіканці", або готуватися до розпуску парламенту та дострокових виборів. Макрон вже виключив ймовірність співпрацю з правопопулістським "Національним об’єднанням" та лівими популістами "Нескорена Франція". 

Детальніше про результати виборів - у статті Подвійний удар по Макрону: що змінили вибори у Франції і що це означає для України

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Франція

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