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Прем'єр Італії виключив присутність Путіна на саміті G20

Вівторок, 28 червня 2022, 17:44

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що особиста участь президента РФ Владіміра Путіна у саміті "Великої двадцятки" виключена.

Про це він заявив після саміт G7 у Німеччині, пише "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

"Що стосується присутності президента Путіна на G20, то президент Індонезії це виключає, він був категоричним, він не приїде. Дистанційна участь може бути, побачимо", - пояснив Драгі.

У Кремлі вже відреагували на заяву Драгі, повторивши, що Путін отримав запрошення і відповів на нього позитивно.

"Ну, не Драгі ж це визначає. Запрошення надійшло, ми відреагували позитивно", - сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков, нагадавши, що 30 червня Путін проведе в Москві переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Індонезія головує у G20 і саме на території цієї країни запланований саміт у листопаді.

У понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що прийме рішення ближче до дати, чи брати участь у саміті G20, якщо президент Росії також візьме у ньому участь.

Раніше повідомлялося, що деякі країни можуть відмовитися від участі в саміті, якщо на нього приїде Путін. Разом з тим на цей саміт запросили і президента України Володимира Зеленського.

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Італія Путін

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