Джонсон: Путін – це приклад токсичної маскулінності

На думку прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, війни Росії проти України можна було б уникнути, якби на чолі російської держави була жінка.

Про це Джонсон заявив в інтерв’ю німецькому мовнику ZDF після саміту "Великої сімки", повідомляє "Європейська правда".

"Якби Путін був жінкою, я не думаю, що він почав би цю мачо-війну. Якщо ви хочете знайти гарний приклад токсичної маскулінності, то це саме ця людина", – сказав він.

Джонсон додав, що "Велика сімка" досягла домовленості надати Україні всі необхідні засоби для стратегічного протистояння з Росією й забезпечення Києву максимально вигідної позиції в переговорах із Москвою.

"Водночас ми хочемо впевнитись, що ми також готові надати Україні гарантії щодо майбутнього, зокрема те, що вони отримають озброєння НАТО, розвідувальні дані й так далі", – зазначив британський прем’єр.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країни G7 закликав далі посилювати санкції проти Росії, зокрема, встановити обмеження ціни для російської нафти, яка йде на експорт, і створити механізм конфіскації заморожених чи заарештованих російських активів.

Як повідомлялось, лідери країн Групи семи за підсумками саміту в Німеччині оголосили, що готові надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно.