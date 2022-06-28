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Джонсон: Путин – это пример токсичной маскулинности

Вторник, 28 июня 2022, 22:54

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, войны России против Украины можно было бы избежать, будь во главе российского государства женщина.

Об этом Джонсон заявил в интервью немецкому вещателю ZDF после саммита "Большой семерки", сообщает "Европейская правда".

"Если бы Путин был женщиной, я не думаю, что он начал бы эту мачо-войну. Если вы хотите найти хороший пример токсической маскулинности, то это именно этот человек", – сказал он.

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Джонсон добавил, что "Большая семерка" достигла договоренности предоставить Украине все необходимые средства для стратегического противостояния с Россией и обеспечения Киеву максимально выгодной позиции в переговорах с Москвой.

"В то же время мы хотим убедиться, что мы также готовы предоставить Украине гарантии относительно будущего, в том числе то, что они получат вооружение НАТО, разведывательные данные и так далее", - отметил британский премьер.

Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам страны G7 призвал дальше усиливать санкции против России, в частности, установить ограничение цены для идущей на экспорт российской нефти и создать механизм конфискации замороженных или арестованных российских активов.

Как сообщалось, лидеры стран Группы семи по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется.

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Великобритания Путин Война с РФ

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