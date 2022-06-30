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Греція запропонувала свої кораблі для перевезення зерна з України - генсек НАТО

Четвер, 30 червня 2022, 15:16

Греція заявила про готовність запропонувати свої кораблі для вивезення морським шляхом українського зерна, заблокованого Росією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після завершення саміту НАТО у Мадриді, пише "Європейська правда".

"Туреччина намагається бути посередником у домовленостях. Греція заявила, що готова надати кораблі, щоби вивезти зерно з України. Інші союзники залучені до різноманітних дипломатичних зусиль, щоб досягти угоди, яка дасть змогу кораблям з продовольством вийти з Чорного моря. Також Литва, Румунія та інші країни докладають зусиль, щоб використати наземні можливості та за допомогою залізниці перевезти продовольство наземними шляхами", - сказав Столтенберг.

За його словами, лідери країн-членів НАТО обговорили продовольчу кризу, створену Росією, та шляхи виходу з неї.

"Важливо, що союзники зустрілися, обговорили та обмінялися думками щодо зусиль, яких вони докладають, щоб вивезти якнайбільше зерна з України. Також важливо передати меседж, протилежний тому, що президент Путін і Китай говорять світу за допомогою їхніх кампаній дезінформації. Причина продовольчої кризи – не санкції НАТО, а війна президента Путіна. Найкраще рішення покласти край цій кризі – це завершити війну. І президент Путін може припинити війну завтра, вивівши свої війська", – сказав генсек.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що британські розвідувальні літаки можуть допомогти гарантувати безпеку морських коридорів, якими вивозитиметься заблоковане в Україні зерно.

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Саміт НАТО Греція

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