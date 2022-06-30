Греція запропонувала свої кораблі для перевезення зерна з України - генсек НАТО

Греція заявила про готовність запропонувати свої кораблі для вивезення морським шляхом українського зерна, заблокованого Росією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після завершення саміту НАТО у Мадриді, пише "Європейська правда".

"Туреччина намагається бути посередником у домовленостях. Греція заявила, що готова надати кораблі, щоби вивезти зерно з України. Інші союзники залучені до різноманітних дипломатичних зусиль, щоб досягти угоди, яка дасть змогу кораблям з продовольством вийти з Чорного моря. Також Литва, Румунія та інші країни докладають зусиль, щоб використати наземні можливості та за допомогою залізниці перевезти продовольство наземними шляхами", - сказав Столтенберг.

За його словами, лідери країн-членів НАТО обговорили продовольчу кризу, створену Росією, та шляхи виходу з неї.

"Важливо, що союзники зустрілися, обговорили та обмінялися думками щодо зусиль, яких вони докладають, щоб вивезти якнайбільше зерна з України. Також важливо передати меседж, протилежний тому, що президент Путін і Китай говорять світу за допомогою їхніх кампаній дезінформації. Причина продовольчої кризи – не санкції НАТО, а війна президента Путіна. Найкраще рішення покласти край цій кризі – це завершити війну. І президент Путін може припинити війну завтра, вивівши свої війська", – сказав генсек.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що британські розвідувальні літаки можуть допомогти гарантувати безпеку морських коридорів, якими вивозитиметься заблоковане в Україні зерно.

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