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Греция предложила свои корабли для перевозки зерна из Украины – генсек НАТО

Четверг, 30 июня 2022, 15:16

Греция заявила о готовности предложить свои корабли для вывоза морским путём украинского зерна, заблокированного Россией.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Мадриде, пишет "Европейская правда".

"Турция пытается быть посредником в договоренностях. Греция заявила, что готова предоставить корабли, чтобы вывезти зерно из Украины. Другие союзники вовлечены в различные дипломатические усилия, чтобы достичь соглашения, которое позволит кораблям с продовольствием выйти из Черного моря. Также Литва, Румыния и другие страны прилагают усилия, чтобы использовать наземные возможности и с помощью железной дороги перевезти продовольствие по наземным путям", - сказал Столтенберг.

По его словам, лидеры стран-членов НАТО обсудили продовольственный кризис, созданный Россией, и пути выхода из него.

"Важно, что союзники встретились, обсудили и обменялись мнениями по усилиям, которые они прилагают, чтобы вывезти больше зерна из Украины. Также важно передать месседж, противоположный тому, что президент Путин и Китай говорят миру с помощью их кампаний дезинформации. Причина продовольственного кризиса - не санкции НАТО, а война президента Путина. Лучшее решение положить конец этому кризису – это завершить войну. И президент Путин может прекратить войну завтра, выведя свои войска", – сказал генсек.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские разведывательные самолеты могут помочь обеспечить безопасность морских коридоров, по которым будет вывозиться заблокированное в Украине зерно.

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Саммит НАТО Греция

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