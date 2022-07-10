В українській діаспорі США засудили спроби підірвати довіру між Києвом і Вашингтоном

Український конгресовий комітет Америки, найбільша організація, що представляє українську громаду у США, засудила спроби підірвати довіру між країнами після заяв членкині Палати представників Вікторії Спартц.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилась із заявою.

"Як представницька організація 2 мільйонів американців українського походження, Український Конгресовий Комітет Америки (УККА) засуджує спроби підірвати або порушити довіру між нашими двома країнами.

Стратегічна мета президента Зеленського та його команди національної безпеки, які всі залишалися в Києві протягом війни, полягає в тому, щоб отримати підтримку з боку демократичної коаліції держав у їхній боротьбі проти геноцидальної загарбницької іноземної сили", - йдеться у заяві.

В УККА вважають, що наративи про ослаблену розділену українську державу, поширювані російською дезінформацією, мають на меті підірвати суспільну підтримку адміністрації президента Зеленського та завдати шкоди важливим стратегічним відносинам між США та Україною.

"Під час війни лише єдність із визначеною метою та стратегією призведе до остаточної перемоги… Ми повинні залишатися єдиними в нашій підтримці України, оскільки вона захищає західні демократичні цінності та ідеали від небезпек авторитаризму та гегемонії", - сказано у заяві.

В орагнізації закликали Сполучені Штати продовжувати надавати вкрай необхідну військову та гуманітарну допомогу Україні.

Марсі Каптур, співголова групи підтримки України в Конгресі США, опублікувала заяву на підтримку президента Володимира Зеленського та звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у необачній допомозі президенту Росії Путіну.

Як повідомлялося, Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

У МЗС розкритикували звернення Спартц, заявивши, що її дії "є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США".