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В украинской диаспоре США осудили попытки подорвать доверие между Киевом и Вашингтоном

Воскресенье, 10 июля 2022, 09:45

Украинский конгрессовый комитет Америки, крупнейшая организация, представляющая украинское общество в США, осудила попытки подорвать доверие между странами после заявлений члена Палаты представителей Виктории Спартц.

Об этом сообщает "Европейская правда", ознакомившись с заявлением.

"Как представительная организация 2 миллионов американцев украинского происхождения, Украинский Конгрессный Комитет Америки (УККА) осуждает попытки взорвать или нарушить доверие между нашими двумя странами.

Ответственная за Украину в Конгрессе вступилась за Зеленского, обвинив Спартц в подыгрыванию Путину

Стратегическая цель президента Зеленского и его команды национальной безопасности, которые все оставались в Киеве во время войны, состоит в том, чтобы получить поддержку со стороны демократической коалиции государств в их борьбе против геноцидальной захватнической иностранной силы", - говорится в заявлении.

В УККА считают, что нарративы об ослабленном разделенном украинском государстве, распространяемые российской дезинформацией, преследуют цель подорвать общественную поддержку администрации президента Зеленского и нанести ущерб важным стратегическим отношениям между США и Украиной.

"Во время войны только единство с определенной целью и стратегией приведет к окончательной победе… Мы должны оставаться единственными в нашей поддержке Украины, поскольку оно защищает западные демократические ценности и идеалы от опасностей авторитаризма и гегемонии", - говорится в заявлении.

Спартц: Зеленский должен решить проблему Ермака, а МИД стоит воздержаться от нападок

В организации призвали Соединенные Штаты продолжать оказывать крайне необходимую военную и гуманитарную помощь Украине.

Марси Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США, опубликовала заявление в поддержку президента Владимира Зеленского и обвинила свою коллегу Викторию Спартц в опрометчивой помощи президенту России Путину.

В МИДе раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США".

В ответ Спартц заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "должен решить проблему" Андрея Ермака и призвала МИД Украины серьезно относиться к ее заявлениям.

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Зеленский США Война с РФ

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