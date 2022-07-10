Блінкен пов'язав протести у Шрі-Ланці з блокуванням Росією українського зерна

Блокада Росією експорту українського зерна могла сприяти заворушенням у Шрі-Ланці.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFE/RL.

Блінкен вкотре закликав Росію розблокувтаи приблизно 20 млн тонн українського зерна залишити Україну.

"Те, що ми спостерігаємо в усьому світі, - це відсутність продовольчої безпеки, яка зростає, яка значно посилюється російською агресією проти України", - заявив Блінкен журналістам у Бангкоку 10 липня.

"Ми бачимо, як вплив цієї російської агресії проявляється скрізь. Можливо, це вплинуло на ситуацію у Шрі-Ланці; ми стурбовані наслідками в усьому світі", - додав він.

Блінкен сказав, що наслідки також видно у Таїланді, де ціни на добрива "піднялися до небес" через блокаду.

Шрі-Ланку охопили тижні заворушень, викликаних гострою нестачею продовольства та палива.

Президент і прем'єр-міністр країни погодилися піти у відставку після того, як 9 липня протестувальники увірвалися до їхніх офіційних резиденцій.

Мільйони тонн українського зерна щорічно експортуються до Африки, Близького Сходу та інших частин світу. Але експорт зараз зупинено, оскільки російський флот блокує українські порти на Чорному морі.