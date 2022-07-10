Блинкен связал протесты в Шри-Ланке с блокадой Россией украинского зерна
Блокада Россией экспорта украинского зерна могла способствовать беспорядками в Шри-Ланке.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL.
Блинкен в очередной раз призвал Россию разблокировать примерно 20 млн тонн украинского зерна покинуть Украину.
"То, что мы наблюдаем во всем мире, - это растущее отсутствие продовольственной безопасности, которая значительно усиливается российской агрессией против Украины", - заявил Блинкен журналистам в Бангкоке 10 июля.
"Мы видим, как влияние этой российской агрессии проявляется везде. Возможно, это повлияло на ситуацию в Шри-Ланке; мы озабочены последствиями по всему миру", - добавил он.
Блинкен сказал, что последствия также видны в Таиланде, где цены на удобрения "поднялись до небес" из-за блокады.
Шри-Ланку охватили недели беспорядков, вызванных острой нехваткой продовольствия и топлива.
Президент и премьер-министр страны согласились уйти в отставку после того, как 9 июля протестующие ворвались в их официальные резиденции.
Миллионы тонн украинского зерна ежегодно экспортируются в Африку, Ближний Восток и другие части мира. Но экспорт сейчас остановлен, потому что российский флот блокирует украинские порты на Черном море.