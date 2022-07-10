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Блинкен связал протесты в Шри-Ланке с блокадой Россией украинского зерна

Воскресенье, 10 июля 2022, 18:33

Блокада Россией экспорта украинского зерна могла способствовать беспорядками в Шри-Ланке.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL.

Блинкен в очередной раз призвал Россию разблокировать примерно 20 млн тонн украинского зерна покинуть Украину.

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"То, что мы наблюдаем во всем мире, - это растущее отсутствие продовольственной безопасности, которая значительно усиливается российской агрессией против Украины", - заявил Блинкен журналистам в Бангкоке 10 июля.

"Мы видим, как влияние этой российской агрессии проявляется везде. Возможно, это повлияло на ситуацию в Шри-Ланке; мы озабочены последствиями по всему миру", - добавил он.

Блинкен сказал, что последствия также видны в Таиланде, где цены на удобрения "поднялись до небес" из-за блокады.

Шри-Ланку охватили недели беспорядков, вызванных острой нехваткой продовольствия и топлива.

Президент и премьер-министр страны согласились уйти в отставку после того, как 9 июля протестующие ворвались в их официальные резиденции.

Миллионы тонн украинского зерна ежегодно экспортируются в Африку, Ближний Восток и другие части мира. Но экспорт сейчас остановлен, потому что российский флот блокирует украинские порты на Черном море.

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