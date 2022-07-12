На лідерство в Консервативній партії Британії претендують вісім кандидатів, серед них – Сунак і Трасс

Процедурний Комітет 1922 року Консервативної партії Великої Британії зареєстрував вісьмох претендентів на посаду лідера політсили.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Серед зареєстрованих претендентів – колишній міністр фінансів Ріші Сунак, який наразі вважається фаворитом перегонів, чинна міністерка закордонних справ Ліз Трасс, чинний глава Мінфіну Надхім Захаві.

Також у переліку – молодша міністерка торгівлі Пенні Мордонт, а також члени Палати громад Кемі Баденох, Джеремі Гант (головний конкурент Борса Джонсона на виборах 2019 року), Суелла Бравермен і Том Тугенґат.

Відомо, що номінацію не змогли отримати ексміністр охорони здоров'я Саджид Джавід і молодший міністр транспорту Грант Шеппс. Вони не змогли заручитися підтримкою щонайменше 20 колег-депутатів.

Усього про наміри брати участь у виборах лідера Консервативної партії оголошували 11 політиків.

Напередодні Комітет 1922 року змінив правила обрання лідера, покликані зменшити кількість претендентів. Так, кандидати для реєстрації мали здобути голоси не менш як 20 інших депутатів-консерваторів, а в наступних турах – підтримку щонайменше 30 депутатів.

Перші два тури голосувань відбудуться 13 і 14 липня. Лідера Консервативної партії мають оголосити 5 вересня – одразу після завершення літньої перерви в роботі парламенту. До того часу Борис Джонсон буде очолювати уряд.

Нагадаємо, в Британії тривають внутрішньопартійні вибори консерваторів для заміни Бориса Джонсона, який пішов у відставку минулого на тлі скандалів. Згідно з даними букмекерів, колишній глава мінфіну Ріші Сунак лідирує після того, як оголосив про свою кандидатуру, і залишається у лідерах донині.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.