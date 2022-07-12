На лидерство в Консервативной партии Британии претендуют восемь кандидатов, в том числе Сунак и Трасс

Процедурный Комитет 1922 года Консервативной партии Великобритании зарегистрировал восемь претендентов на пост лидера политсилы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Среди зарегистрированных претендентов - бывший министр финансов Риши Сунак, который сейчас считается фаворитом гонки, действующая министр иностранных дел Лиз Трасс, действующий глава Минфина Надхим Захави.

Также в списке – младшее министерство торговли Пенни Мордонт, а также члены Палаты общин Кэми Баденох, Джереми Гант (главный конкурент Бориса Джонсона на выборах 2019 года), Суэлла Бравермен и Том Тагендгет.

Известно, что номинацию не смогли получить экс-министр здравоохранения Саджид Джавид и младший министр транспорта Грант Шеппс. Они не смогли заручиться поддержкой, по меньшей мере, 20 коллег-депутатов.

Всего о намерениях участвовать в выборах лидера Консервативной партии объявляли 11 политиков.

Накануне Комитет 1922 года изменил правила избрания лидера, призванные снизить количество претендентов. Так, кандидаты для регистрации должны получить голоса не менее 20 других депутатов-консерваторов, а в следующих турах - поддержку по меньшей мере 30 депутатов.

Первые два тура голосования пройдут 13 и 14 июля. Лидера Консервативной партии должны объявить 5 сентября – сразу после завершения летнего перерыва в работе парламента. До этого Борис Джонсон будет возглавлять правительство.

Напомним, в Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку прошлого на фоне скандалов Бориса Джонсона. Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.

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