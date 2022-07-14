На приморському півдні Хорватії майже добу намагаються приборкати масштабну пожежу

На півдні Хорватії в районі міста Шибеник на узбережжі Адріатичного моря намагаються взяти під контроль масштабну лісову пожежу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Vijesti.

Пожежа почалася близько 11 години ранку 13 липня у зеленій зоні, звідки вогонь завдяки сильному вітру швидко поширився у напрямку прилеглих містечок Водіце, Затон та Расліна.

Фото: Marko Picek / Pixsell

За останніми даними, полум’я знищило близько 20 будинків. Серед населення постраждалих немає, незначні травми отримав один пожежник.

Надвечір на місце приїхав прем’єр Андрей Пленкович, щоб підтримати пожежні команди і населення. До боротьби з вогнем залучили також армію.

Фото: сторінка футбольного клубу Водіце

Під ніч головні зусилля пожежників зосередилися на тому, щоб стримати вогонь на підступах до міської забудови Водіце, а його просування у напрямку Расліни вдалося зупинити. Мешканці сусіднього містечка Затон залишилися без світла через те, що лінії електропередач пошкоджені вогнем.

Як повідомлялося, в Іспанії, Португалії та на південному заході Франції також борються з сильними лісовими пожежами, яким посприяла суха й аномально спекотна погода. В Іспанії місцями прогнозують до 44°C, а на значній території країни - близько 40°C.







