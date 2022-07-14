На приморському півдні Хорватії майже добу намагаються приборкати масштабну пожежу
Четвер, 14 липня 2022, 07:26
На півдні Хорватії в районі міста Шибеник на узбережжі Адріатичного моря намагаються взяти під контроль масштабну лісову пожежу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Vijesti.
Пожежа почалася близько 11 години ранку 13 липня у зеленій зоні, звідки вогонь завдяки сильному вітру швидко поширився у напрямку прилеглих містечок Водіце, Затон та Расліна.
За останніми даними, полум’я знищило близько 20 будинків. Серед населення постраждалих немає, незначні травми отримав один пожежник.
Надвечір на місце приїхав прем’єр Андрей Пленкович, щоб підтримати пожежні команди і населення. До боротьби з вогнем залучили також армію.
Під ніч головні зусилля пожежників зосередилися на тому, щоб стримати вогонь на підступах до міської забудови Водіце, а його просування у напрямку Расліни вдалося зупинити. Мешканці сусіднього містечка Затон залишилися без світла через те, що лінії електропередач пошкоджені вогнем.
Як повідомлялося, в Іспанії, Португалії та на південному заході Франції також борються з сильними лісовими пожежами, яким посприяла суха й аномально спекотна погода. В Іспанії місцями прогнозують до 44°C, а на значній території країни - близько 40°C.