На приморском юге Хорватии почти сутки пытаются потушить масштабный пожар
Четверг, 14 июля 2022, 07:26
На юге Хорватии в районе города Шибенык на побережье Адриатического моря пытаются взять под контроль масштабный лесной пожар.
Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Vijesti.
Пожар начался около 11 часов утра 13 июля в зеленой зоне, откуда огонь благодаря сильному ветру быстро распространился в направлении близлежащих городков Водице, Затон и Раслина.
По последним данным, пламя уничтожило около 20 домов. Среди населения пострадавших нет, незначительные травмы получил пожарный.
К вечеру на место приехал премьер Андрей Пленкович, чтобы поддержать пожарные команды и население. К борьбе с огнем привлекли также армию.
К ночи главные усилия пожарных сосредоточились на том, чтобы сдержать огонь на подступах к городской застройке Водице, а его продвижение в направлении Раслины удалось остановить. Жители соседнего городка Затон остались без света из-за того, что линии электропередач повреждены огнем.
Как сообщалось, в Испании, Португалии и на юго-западе Франции также борются с сильными лесными пожарами, которым поспособствовала сухая и аномально жаркая погода. В Испании местами прогнозируют до 44°C, а на значительной территории страны - около 40°C.