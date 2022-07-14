На приморском юге Хорватии почти сутки пытаются потушить масштабный пожар

На юге Хорватии в районе города Шибенык на побережье Адриатического моря пытаются взять под контроль масштабный лесной пожар.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Vijesti.

Пожар начался около 11 часов утра 13 июля в зеленой зоне, откуда огонь благодаря сильному ветру быстро распространился в направлении близлежащих городков Водице, Затон и Раслина.

Фото: Marko Picek / Pixsell

По последним данным, пламя уничтожило около 20 домов. Среди населения пострадавших нет, незначительные травмы получил пожарный.

К вечеру на место приехал премьер Андрей Пленкович, чтобы поддержать пожарные команды и население. К борьбе с огнем привлекли также армию.

Фото: страница футбольного клуба Водице

К ночи главные усилия пожарных сосредоточились на том, чтобы сдержать огонь на подступах к городской застройке Водице, а его продвижение в направлении Раслины удалось остановить. Жители соседнего городка Затон остались без света из-за того, что линии электропередач повреждены огнем.

Как сообщалось, в Испании, Португалии и на юго-западе Франции также борются с сильными лесными пожарами, которым поспособствовала сухая и аномально жаркая погода. В Испании местами прогнозируют до 44°C, а на значительной территории страны - около 40°C.