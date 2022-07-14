Уряд Італії опинився на межі розпаду через відмову популістів голосувати у парламенті

Коаліційний уряд прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі опинився на межу розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

Про це пише Ansa, повідомляє "Європейська правда"

Керівництво "Руху 5 зірок" на чолі з колишнім прем’єр-міністром Джузеппе Конте зібралося в середу, щоб вирішити, чи залишатися в коаліції – безпосередньо перед голосуванням у четвер за так званим "указом про допомогу", який передбачає виділення мільярдів сім’ям і компаніям на приборкання наслідків енергетичної кризи та інфляції.

Увечері Конте оголосив, що його партія не братиме участі у голосуванні. Відмова може спричинити серйозну кризу, оскільки партія є однією з найважливіших у правлячій коаліції.

Драгі неодноразово заявляв, що уряду не працюватиме, якщо "Рух 5 зірок" залишив правлячу більшість.

Крім того, права партія "Ліга", яка також входить до коаліції, швидше за все, не підтримає Драгі, якщо партія Конте піде.

Минулого тижня Конте передав Драгі перелік вимог для подальшого перебування партії в коаліції.

Раніше Конте звинуватив Драгі у намаганні вигнати "Рух 5 зірок" з коаліції через відмову частини партії підтримати надання Україні зброї – це питання розкололо політичну силу.

Нагадаємо, сенат Італії наприкінці червня більшістю голосів схвалив резолюцію із закликом продовжити допомогу Україні у її війні з Росією, відхиливши спроби керівництва однієї з коаліційних партій – "Руху 5 Зірок" – припинити надавати Києву зброю. Після голосування, як повідомлялося, з "Руху 5 зірок" вийшов міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Ді Майо перед тим звинуватив лідера "Руху 5 зірок" Конте у підриві зусиль уряду щодо підтримки України та ослаблення позицій Риму в Європейському Союзі.

"Рух п’яти зірок" до сьогодні був найбільшою політичною силою в парламенті після того, як партія набрала 33% голосів на національних виборах 2018 року. Однак з того часу підтримка партії суттєво знизилась. Останні опитування громадської думки свідчать про підтримку виборців всього у 13%.

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