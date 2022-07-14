Президент Італії не прийняв відставку прем'єра Драгі

Президент Італії Серджо Матарелла відмовився приймати відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Драгі прибув до Квіринальського палацу, резиденції президента Італії, щоб представити заяву про відставку.

"Президент Республіки не прийняв відставку та запропонував президенту Ради з’явитися до парламенту для обговорення, щоб оцінити ситуацію, що виникла за результатами сесії, що відбулася сьогодні в Сенаті Республіки", – йдеться в повідомленні пресслужби Матарелли.

За даними італійського телеканалу Rai, згадане засідання парламенту відбудеться наступної середи (20 липня). Там Драгі має доповісти про "політичну ситуацію".

Як повідомлялося, коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

Популістська партія, яка здобула перемогу на загальних виборах 2018 року, нині переживає не найкращі часи: її рейтинг суттєво просів, а її керівництво розколоте через війну в Україні.

Так, у червні з "Руху 5 зірок" вийшов міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо на знак протесту проти рішення партії не підтримати резолюцію про допомогу Україні.

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