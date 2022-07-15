Німеччина підтримує координацію експорту зерна з України на рівні ЄС

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у п’ятницю під час візиту до румунського порту Констанца підтримала ідею призначення координатора ЄС із питань експорту зерна з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За словами Бербок, також потрібно розглянути можливість, "чи не скупити все зерно, щоб потім мати можливість набагато швидше його матеріально розподіляти".

Глава німецького МЗС зазначила, що через блокаду Росією українських портів в Україні зберігається 18 мільйонів тонн зерна.

Вона додала, що на тлі переговорів у Стамбулі з’явився перший проблиск надії, що суперечку можна вирішити. Тим не менш, важливо шукати альтернативні маршрути, наприклад через Констанцу.

Росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом.

У травні Європейська комісія представила план заходів, щоб допомогти Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію з огляду на заблоковані Росією порти.

Раніше заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

Нагадаємо, Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.