Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Угорщина хоче допомогти Україні з експортом зерна і пропонує переробні заводи на кордоні

П'ятниця, 15 липня 2022, 09:34

Угорщина пообіцяла зробити свій внесок у розширення експорту зерна з України та заявила, що підтримає підприємницьку зону для переробних заводів на кордоні.

Про це заявив міністр сільського господарства Іштван Надь після зустрічі з українським колегою Миколою Сольським у Львові, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"Угорщина готова до тісної співпраці та сприяння у негайному розширенні експорту зерна з України", - заявив Надь.

Згідно із заявою Міністерства сільського господарства, Угорщина готова допомогти Україні доставити накопичене через закриття портів зерно на різні ринки, щоб уникнути голоду в інших частинах світу.

"Розвиток залізниць, вантажних і складських потужностей є надзвичайно важливим, і при спільних діях та належному обґрунтуванні Європейський Союз також може підтримати ці інвестиції", — йдеться у заяві.

Міністерство заявило, що в районі угорсько-українського кордону має бути створена підприємницька зона, де можуть бути збудовані нові переробні заводи, оскільки це стратегічне питання, яке означає довгострокову продовольчу безпеку для всього світу.

Нагадаємо, Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина Торгівля

Статті

Проблеми Супермаріо: чому проукраїнський прем'єр Італії опинився за крок до відставки

Драгі став головним адвокатом України в Італії та зіграв ключову роль у наданні нам статусу кандидата у ЄС. Зараз він на межі відставки...
15 липня 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Як війна підштовхнула український та польський бізнес посилити співпрацю

Польська сторона зацікавлена об’єднувати зусилля з українськими колегами для спільної експансії на ринки Африки та Азії.
15 липня 2022 — Марцін Новацкі, Назар Бобицький, ZPP

5 шляхів допомогти українцям у часи війни: інструкція для ваших друзів-іноземців

Мета нашого тексту – допомогти визначитися тим іноземцям, кому простіше донатити на гуманітарні цілі для допомоги Україні. 
14 липня 2022 — Христина Бондарєва, Європейська правда