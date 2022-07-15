Угорщина хоче допомогти Україні з експортом зерна і пропонує переробні заводи на кордоні

Угорщина пообіцяла зробити свій внесок у розширення експорту зерна з України та заявила, що підтримає підприємницьку зону для переробних заводів на кордоні.

Про це заявив міністр сільського господарства Іштван Надь після зустрічі з українським колегою Миколою Сольським у Львові, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"Угорщина готова до тісної співпраці та сприяння у негайному розширенні експорту зерна з України", - заявив Надь.

Згідно із заявою Міністерства сільського господарства, Угорщина готова допомогти Україні доставити накопичене через закриття портів зерно на різні ринки, щоб уникнути голоду в інших частинах світу.

"Розвиток залізниць, вантажних і складських потужностей є надзвичайно важливим, і при спільних діях та належному обґрунтуванні Європейський Союз також може підтримати ці інвестиції", — йдеться у заяві.

Міністерство заявило, що в районі угорсько-українського кордону має бути створена підприємницька зона, де можуть бути збудовані нові переробні заводи, оскільки це стратегічне питання, яке означає довгострокову продовольчу безпеку для всього світу.

Нагадаємо, Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.