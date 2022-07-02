В Естонії партії поки не досягли компромісу для виходу з політичної кризи

В Естонії голова опозиційної партії Isamaa ("Вітчизна") Хелір-Валдор Сеедер заявив, що коаліційні переговори тривають, але компромісу поки немає.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

"Ми докладаємо зусилля. Ми в робочому порядку запропонували кілька поступок і компромісів, знайшли також спільні формулювання, які, на думку сторін, дозволяють нікому не відступати від своїх пропозицій, є таким гарним рішенням", - сказав Сеедер.

"Але я думаю, що якщо всі сторони справді хочуть [створити коаліцію] і готові до компромісів, то це можливо. Але як я вже сказав, досі значного спільного знаменника ще не знайдено", - додав він.

Сеедер зазначив, що угоди немає щодо переходу на естономовну освіту, деяких пов'язаних з безпекою питань та сімейних виплат.

За словами голови Isamaa, коаліційні переговори продовжаться у понеділок між партійними делегаціями.

Коаліційні переговори Партії реформ, Isamaa та соцдемів тривають з 13 червня.

Нагадаємо, у п'ятницю 3 червня Кая Каллас запропонувала президенту Алару Карісу відкликати усіх сімох міністрів від Центристської партії та ініціювала перемовини про нову коаліцію. За її словами, "останньою краплею" стало те, що коаліційні партнери не підтримали у парламенті заздалегідь погоджений проєкт про переведення початкової освіти на естонську мову.

Правляча коаліція реформістів та центристів працювала з кінця січня 2021 року. Кожна партія мала в уряді по сім портфелів. Перші натяки на можливий розпад коаліції з’явилися в середині травня - коли центристи всупереч позиції партнерів внесли до парламенту законопроєкт про підвищення соцвиплат на дітей, а опозиція підтримала його.

Детальніше на цю тему - у статті: Позбутися друзів Росії та зберегти уряд: як Естонія долає політичну кризу.