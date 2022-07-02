В Эстонии партии пока не достигли компромисса для выхода из политического кризиса

В Эстонии глава оппозиционной партии Isamaa ("Отечество") Хелир-Валдор Сеедер заявил, что коалиционные переговоры продолжаются, но компромисса пока нет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

"Мы прилагаем усилия. Мы в рабочем порядке предложили несколько уступок и компромиссов, нашли также общие формулировки, которые, по мнению сторон, позволяют никому не отступать от своих предложений, являются столь хорошим решением", - сказал Сеедер.

"Но я думаю, что если все стороны действительно хотят [создать коалицию] и готовы к компромиссам, то это возможно. Но как я уже сказал, до сих пор значительного общего знаменателя еще не найдено", - добавил он.

Сеедер отметил, что соглашения нет о переходе на эстоноязычное образование, некоторых связанных с безопасностью вопросов и семейных выплат.

По словам главы Isamaa, коалиционные переговоры продолжатся в понедельник между партийными делегациями.

Коалиционные переговоры Партии реформ, Isamaa и соцдемов продолжаются с 13 июня.

Напомним, в пятницу 3 июня Кая Каллас предложила президенту Алару Карису отозвать всех семерых министров от Центристской партии и инициировала переговоры о новой коалиции. По её словам, "последней каплей" стало то, что коалиционные партнеры не поддержали в парламенте предварительно согласованный проект о переводе начального образования на эстонский язык.

Правительство Каи Каллас – правящая коалиция реформистов и центристов – работает с конца января 2021 года. Каждая партия имела в нем по семь портфелей. Первые намеки на возможный распад коалиции появились в середине мая – когда центристы вопреки позиции партнеров внесли в парламент законопроект о повышении соцвыплат на детей, а оппозиция поддержала его.

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