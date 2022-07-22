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Експорт зерна Чорним морем: у Зеленського кажуть, що Україна підписує документ не з Росією

П'ятниця, 22 липня 2022, 14:31

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що угоду, яка має уможливити експорт українського зерна через Чорне море, Україна підписує з Туреччиною й ООН, а не Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму Twitter, зазначивши, що йдеться про попередні деталі.

"Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН", - наголосив він.

За його словами, Україна не погодиться на супровід суден російськими кораблями чи присутність представників РФ в українських портах, а в разі провокацій готова на негайну військову відповідь. 

Перевірки транспортних суден за потреби здійснюватимуться спільними групами у територіальних водах Туреччини. 

Нагадаємо, у Стамбулі очікується підписання угоди для розблокування експорту українського зерна через Чорне море.

За інформацією ЗМІ, від України на підписанні угоди  буде присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії - міністр оборони Сєргєй Шойгу. Втім, невідомо, чи буде він підписувати документ. Раніше в МЗС повідомили, що "українська делегація складатиметься із представників різних відомств".

Угоду буде підписано о 16:30 за Києвом у палаці Долмабахче. Під час підписання будуть присутні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який вирушив до Стамбула.

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