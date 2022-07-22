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Экспорт зерна: у Зеленского говорят, что Украина подписывает документ не с Россией

Пятница, 22 июля 2022, 14:31

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что соглашение, которое должно сделать возможным экспорт украинского зерна через Черное море, Украина подписывает с Турцией и ООН, а не Россией.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем Twitter, отметив, что речь идет о предварительных деталях.

"Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", - подчеркнул он.

По его словам, Украина не согласится на сопровождение судов российскими кораблями или присутствие представителей РФ в украинских портах, а в случае провокаций готова на немедленный военный ответ.

Проверки транспортных судов при необходимости будут производиться совместными группами в территориальных водах Турции.

Напомним, в Стамбуле ожидается подписание соглашения по разблокированию экспорта украинского зерна через Черное море. Соглашение будет подписано в 16:30 по Киеву во дворце Долмабахче. Во время подписания будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и направившийся в Стамбул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По информации СМИ, от Украины на подписании соглашения будет присутствовать министр инфраструктуры Александр Кубраков, от России - министр обороны Сергей Шойгу. В то же время, неизвестно, будет ли он подписывать документ.

Ранее в МИД сообщили, что украинская делегация будет состоять из "представителей разных ведомств".

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