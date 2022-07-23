Глава МЗС Німеччини не виключає провалу кругових постачань танків Україні

Німеччина не відкидає провалу так званих кругових поставок танків Україні, про які домовилися з Польщею, та хоче зайнятися пошуками альтернатив.

Про це заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Якщо цей шлях був неправильним, то ми повинні обміркувати ситуацію і подивитися, як ми можемо активно сприяти іншим чином", - сказала міністр і додала, що в ситуації війни не відразу зрозуміло, який шлях є ідеальним.

Бербок зазначила, що обмін технікою ініціювали, "оскільки на той час він здавався найкращим і найоперативнішим засобом", але тепер німецькому уряду доводиться розбиратися, чому такий обмін "очевидно, не відбувається", і чи має Німеччина надати іншу підтримку в таких умовах.

При цьому звинувачення у порушенні обіцянок, висунуті польським урядом, вона відкинула.

"У подібній ситуації ніхто не обманюватиме своїх європейських сусідів. Із самого початку було ясно, що ми не зможемо замінити всі танки за одну ніч", - наголосила вона.

За її словами, Німеччина не може поставити нові бронетранспортери, яких Бундесвер не має, але може доставити негайно інші види техніки.

Напередодні голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила за прямі поставки важкого озброєння з Німеччини в Україну.

Вона сказала, що схема обміну із третіми країнами, за якими ті поставляють зброю в Україну, а Німеччина компенсує їм більш сучасним озброєнням, не працює належним чином.

Раніше депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що уряд пропонує Україні 20 танків Leopard 2, але постачання буде з квітня 2023 року по 1 шт. на місяць, з жовтня 2023 року - по 3 шт. на місяць.